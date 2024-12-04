сегодня в 14:44

Офицеры и курсанты военной академии Асада прорвали окружение при поддержке РФ

Сирийским офицерам и курсантам военного учебного заведения им. Хафеза Асада, которые оказались в окружении боевиков в районе Эс-Сафира к юго-востоку от Алеппо, удалось прорвать окружение благодаря координации российской стороны, сообщает ТАСС .

По данным Минобороны Сирии, в результате совместных действий России и арабской республики на военном и политическом фронтах блокада была снята, курсанты смогли беспрепятственно отступить в сторону города Хомс.

В пресс-службе сирийского оборонного ведомства добавили, что всем пострадавшим будет оказана необходимая медицинская помощь.

Ранее стало известно, что ВКС РФ совместно с сирийскими военными за сутки уничтожили до 100 террористов, 2 РСЗО БМ-21, 27 автомобилей, 3 миномета, пункт управления и склад боеприпасов противника.