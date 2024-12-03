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Сирийская армия и ВКС РФ за сутки уничтожили до 100 террористов

Воздушно-космические силы (ВКС) РФ вместе с сирийскими военными за сутки уничтожили до 100 террористов, пишет ТАСС .

По словам замруководителя российского ЦПВС в Сирии Олега Игнасюка, также совместными силами уничтожены два РСЗО БМ-21, 27 автомобилей, три миномета, пункт управления и склад боеприпасов.

«Сирийская Арабская Армия при содействии ВКС России продолжает операцию по отражению террористической агрессии в провинциях Идлиб, Хама и Алеппо», — отметил он.

Ранее сообщалось, что сирийские и российские войска уничтожили пять штабов и семь складов оружия террористов на севере Сирии за сутки. Цели были поражены в провинциях Алеппо и Идлиб.

В указанных провинциях находились позиции боевиков. Также удары были нанесены по путям снабжения террористов.