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Сирийские и российские войска уничтожили штабы и склады террористов в Сирии

Сирийские и российские войска уничтожили пять штабов и семь складов оружия террористов на севере Сирии за сутки. Цели были поражены в провинциях Алеппо и Идлиб, сообщает РИА Новости со ссылкой на командование армии САР.

В указанных провинциях находились позиции боевиков. Также удары были нанесены по путям снабжения террористов.

Как отметили в командовании сирийской армии, цели были поражены с помощью ударов авиации, ствольной и реактивной артиллерии в координации с дружественными силами.

29 ноября повстанцы из так называемой вооруженной сирийской оппозиции совместно с боевиками группировки «Хайят Тахрир аш-Шам»* прорвалась в сирийский город Алеппо. Спустя сутки он перешел под контроль террористов.

Также повстанцы полностью захватили провинцию Идлиб в Сирии. Затем боевики попытались продвинуться в сторону города Хама.

Ранее ВВС Сирии при поддержке ВКС РФ атаковали террористов рядом с Алеппо. Ранены и уничтожены десятки террористов.

*Организация признана террористической и запрещена в РФ