РВ: боевики прорвались в сирийский город Алеппо

сегодня в 17:52

Толпы боевиков прорвались в сирийский город Алеппо. Нападающие выложили кадры захода своей группировки в населенный пункт с запада, сообщает Telegram-канал « Военкоры Русской Весны ».

Банды боевиков нападают на Алеппо уже три дня. Они атакуют со стороны Идлиба. По их заявлениям, запад города уже не контролируется сирийской армией.

Некоторые СМИ писали, что президент Сирии Башар Асад якобы прибыл в Москву. Там его примет глава РФ Владимир Путин.

РФ помогла сирийским войскам вернуть контроль над Алеппо в 2016 году. Тогда на помощь Асаду пришли некоторые проиранские группировки, среди которых и «Хезболла».

Ранее Минобороны Сирии заявило о тяжелых потерях боевиков при наступлении под Алеппо и Идлибом. Они нарушили соглашения о деэскалации.