Дамаск подтвердил крупное наступление террористов под Алеппо и Идлибом

сегодня в 11:49

МО Сирии заявило о тяжелых потерях боевиков при наступлении под Алеппо

Минобороны Сирии заявило о «крупной атаке на широком фронте», устроенной террористами в провинциях Идлиб и Алеппо. По данным правительственных войск, террористы понесли крупные потери в живой силе и военной технике, сообщает РИА Новости со ссылкой на оборонное ведомство САР.

Сирийское министерство обороны подчеркнуло, что боевики нарушили соглашения о деэскалации и действуют «по настоянию региональных и международных работодателей».

По данным ведомства, в наступление пошли группировки запрещенной в России «Джебхат ан-Нусры»*. Утром 27 ноября они совершили «крупную атаку» и ударили по деревням, населенным пунктам и позициям правительственных войск в провинциях Идлиб и Алеппо.

«Наши войска различными огневыми средствами и вместе с дружественными силами противостоят террористическим организациям», — доложили в Минобороны Сирии.

Террористическая атака продолжается до сих пор, добавили в Дамаске.

*Террористическая организация, запрещенная в России.