ВВС Сирии при поддержке ВКС РФ атаковали террористов рядом с Алеппо

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Военнно-воздушные силы Сирии при поддержке российских ВКС атаковали скопления боевиков рядом с населенным пунктом Эс-Сафира, который находится на юго-востоке от Алеппо. Об этом пишет министерство обороны арабской республики в Facebook*, сообщает ТАСС .

Удары признаны успешными. Ранены и уничтожены десятки террористов.

Сирийские террористы 1 декабря захватили 220-милимметровые реактивные системы залпового огня «Ураган» с полным боекомплектом. В Telegram появилась фотография, на которой боевик сидит за рулем РСЗО.

29 ноября толпа боевиков прорвалась в сирийский город Алеппо. Атакующие опубликовали кадры захода группировки в населенный пункт с запада.

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