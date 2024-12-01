Сирийские боевики захватили РСЗО «Ураган» с полным боекомплектом

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Теперь у террористов из движения «Хайят Тахрир аш-Шам»* (ХТШ) есть 220-мм РСЗО «Ураган» с полным боекомплектом, сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель» .

На фотографии в Telegram-канале показано, что боевик сидит за рулем РСЗО на фоне разрушенного дома.

В конце осени боевики провели крупную атаку на позиции правительственных сил в Алеппо. Нападавшие заняли Урм-эль-Кубру, 13 населенных пунктов и самую крупную военную базу сирийской армии в данном районе.

Ранее преподаватель Газиантепского университета (Турция) доктор Али Фуат Гекче заявил, что за внезапным и быстрым нападением боевиков на Алеппо в Сирии стоят США и Израиль.

* Признано террористическими и запрещено в РФ.