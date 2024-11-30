Профессор из Турции объяснил, кто стоит за атакой боевиков в Сирии

Преподаватель Газиантепского университета доктор Али Фуат Гекче заявил, что за внезапным нападением боевиков на Алеппо в Сирии стоят США и Израиль. Об этом сообщает «Царьград» .

Гекче отметил, что если Израиль потерпит поражение в Ливане, то США выведет на сцену прокси-силы в ближневосточном регионе. Это Рабочая партия Курдистана, ИГИЛ*, «Хайят Тахрир аш-Шам»* (ХТШ). При этом соединения ХТШ* начали движение в день, когда ЦАХАЛ проиграл в борьбе с «Хезболлой».

«Прежде всего они хотят захватить Алеппо, который является критически важным маршрутом для „Хезболлы“», — уточнил Гекче.

По его словам, похоже, что ХТШ* находится под контролем Штатов, а также действует для защиты Израиля.

Ранее повстанцы из Свободной сирийской армии (ССА) вместе с боевиками ХТШ* частично взяли под контроль сирийский город Алеппо. Армия страны перекрыла основные дороги, ведущие в населенный пункт и из него. Через КПП разрешили проезжать только военным. В аэропорту отметили все авиарейсы.

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