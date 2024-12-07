В Дамаске толпа под овации и крики снесла памятник отца Башара Асада — Хафезу

На опубликованных в Сети кадрах видно, как мужчина взобрался на памятник и начал руками толкать его от себя. В какой-то момент скульптура накренилась и рухнула в противоположную сторону от местного жителя.

Момент падения памятника Хафезу Асада понравился очевидцам. Они сопроводили случившееся довольными криками, свистом и аплодисментами.

Джарамана населен палестинцами и друзами — одна из народностей Сирии. Во время прошлого военного конфликта друзы были на стороне Асада и оказывали сопротивление террористам.

По данным СМИ, сирийские войска начали выводить из Муадамият аш-Шама, который расположен в 10 км от Дамаска. Сам Дамаск начали окружать с трех сторон радикальные исламисты, протурецкие оппозиционеры и курды.

Параллельно в Катаре проходит Дохийский форум, в котором участвует глава МИД России Сергей Лавров. Турция, Иран и Россия обсуждают судьбу Сирии. Лавров заявил, что нельзя допустить, чтобы террористы захватили Сирию. Москва планирует поддерживать действующую власть в республике и выступать за выстраивание диалога с оппозицией.