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Лавров рассказал, куда делись корабли с базы ВМФ РФ в сирийском Тартусе

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на сессии Дохийского форума прокомментировал заявления средств массовой информации о том, что РФ якобы вывела военные корабли с базы ВМФ в сирийском Тартусе, сообщает РИА Новости .

Дипломат напомнил, что в Средиземном море проходят военные учения. Он допустил, что на спутниковых снимках это может казаться чем-то другим.

Российская база ВМФ РФ находится в Тартусе на западе Сирии. Она используется, как пункт ремонта и пополнения военных кораблей, благодаря которому судам не нужно возвращаться на свои черноморские базы.

Ранее террористы и протурецкие боевики захватили Пальмиру в Сирии. Дейр-эз-Зор оккупировали курды при поддержке США.