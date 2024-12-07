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Baza: террористы и протурецкие боевики захватили Пальмиру в Сирии

Сирийская оппозиция, состоящая из протурецких боевиков, оккупировала Пальмиру. Этот город в САР два раза освобождали ВС РФ, сообщает Baza .

Военный корреспондент Юрий Котенок и блогер Борис Рожин написали в своих Telegram-каналах, что «Пальмира — все». Солдаты армии Сирии сбежали из населенного пункта. Он был сдан боевикам практически без единого выстрела.

В интернете появилось множество видео, как террористы и протурецкие группировки ездят по окраинам города.

Контроль над Пальмирой радикалы уже ранее устанавливали. В 2016-2017 годах город два раза освобождал спецназ ВС РФ и ЧВК «Вагнер».

Ранее курды захватили крупный город Дейр-эз-Зор в Сирии.