Вице-президент Малави Саулос Чилима погиб в авиакатастрофе

Вице-президент Малави Саулос Чилима и остальные 9 пассажиров погибли в результате крушения самолета. Воздушное судно перестало выходить на связь накануне после взлета в Лилонгве, сообщает РИА Новости .

Как пишет агентство «Франс Пресс», на месте крушения были обнаружены обломки самолета, на котором находился Чилима, его супруга и ряд должностных лиц из партии вице-президента «Объединенное движение за трансформацию».

На месте работают оперативные службы.

Утром 10 июня лайнер с вице-президентом Чилимой на борту вылетел из столицы Малави и через 45 минут должен был зайти на посадку в Мзузу, однако пропал с радаров. Узнав о случившемся, президент Малави Лазарус Чаквера отменил свой запланированный рейс на Багамы.

Ранее в результате крушения вертолета погиб иранский президент Эбрахим Раиси. Авиакатастрофа произошла на северо-западе страны. Также борту рухнувшего вертолета находился министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиян.