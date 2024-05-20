Mehr: президент Ирана погиб при крушении вертолета

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Президент Ирана Ибрагим Раиси "принял мученическую смерть" при крушении вертолета. сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Mehr.

Президент Раиси попал в авиакатастрофу во время "исполнения своего долга перед народом Ирана" и "принял мученическую смерть", - говорится в сообщении.

На борту вместе с президентом Ирана находились министр иностранных дел и ряд официальных лиц. В колонне с президентом Ирана было три вертолета: два из них прибыли в место назначения, а третий потерпел аварию.

Место крушения вертолета Раиси находилось в труднодоступном районе села Узи. Спасательная операция осложнялась сильным туманом и темнотой. Обнаруженный спасателями вертолет президента полностью сгорел при жесткой посадке

К месту проведения поисковой операции власти Турции отправили беспилотник Akıncı, который указал на возможные обломки вертолета президента Раиси.

Москва по поручению президента России Владимира Путина отправила в Иран две группы спасателей со техникой, кинологами и вертолетом.