Главная

Anadolu: беспилотник обнаружил возможные обломки вертолета в Иране

Происшествия
Anadolu: беспилотник обнаружил возможные обломки вертолета в Иране

Фото - © Anadolu: беспилотник обнаружил возможные обломки вертолета в Иране/РИА Новости

Беспилотник обнаружил источник тепла в горах Ирана, где могут быть возможные обломки вертолета президента Раиси, пишет РИА Новости со ссылкой на агентство Anadolu.

Ранее иранские СМИ опубликовали кадры поиска вертолета Раиси с беспилотника, видео распространяется в соцсетях и медиа.

Борт Ми-171 с президентом Ирана Ибрагимом Раиси и делегацией потерпел крушение в воскресенье днем.

Поиски вертолета не увенчались успехом из-за горной местности и плохой погоды.