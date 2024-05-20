Anadolu: беспилотник обнаружил возможные обломки вертолета в Иране
Фото - © Anadolu: беспилотник обнаружил возможные обломки вертолета в Иране/РИА Новости
Беспилотник обнаружил источник тепла в горах Ирана, где могут быть возможные обломки вертолета президента Раиси, пишет РИА Новости со ссылкой на агентство Anadolu.
Ранее иранские СМИ опубликовали кадры поиска вертолета Раиси с беспилотника, видео распространяется в соцсетях и медиа.
Борт Ми-171 с президентом Ирана Ибрагимом Раиси и делегацией потерпел крушение в воскресенье днем.
Поиски вертолета не увенчались успехом из-за горной местности и плохой погоды.