Вторая группа российских спасателей отправилась в Иран
Второй спецборт МЧС России вылетел из Москвы в Тебриз
Самолет Ил-76 отправился к месту проведения поиско-спасательной операции в Иране со второй группой специалистов МЧС России, сообщили в пресс-службе ведомства.
В составе сводной группировки находятся 47 специалистов отряда «Центроспас» и центра «Лидер», три кинологических расчета.
Кроме этого, на борту четыре единицы техники, в том числе вертолет, сказано в сообщении МЧС.
Первый самолет Ил-76 МЧС России вылетел из аэропорта «Жуковский» в иранский Тебриз утром в понедельник.