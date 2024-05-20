Вторая группа российских спасателей отправилась в Иран

сегодня в 05:38

Второй спецборт МЧС России вылетел из Москвы в Тебриз

Самолет Ил-76 отправился к месту проведения поиско-спасательной операции в Иране со второй группой специалистов МЧС России, сообщили в пресс-службе ведомства.

В составе сводной группировки находятся 47 специалистов отряда «Центроспас» и центра «Лидер», три кинологических расчета.

Кроме этого, на борту четыре единицы техники, в том числе вертолет, сказано в сообщении МЧС.

Первый самолет Ил-76 МЧС России вылетел из аэропорта «Жуковский» в иранский Тебриз утром в понедельник.