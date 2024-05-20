Российские спасатели отправились в иранский Тебриз

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Первый самолет Ил-76 МЧС России вылетел из аэропорта «Жуковский» в иранский Тебриз, где произошло крушение вертолета президента Ирана Ибрагима Раиси, сообщает пресс-служба ведомства.

«На борту спасатели с необходимым снаряжением и оборудованием, кинологические расчеты и высокопроходимая техника», — сказано в сообщении.

Второй борт готов подняться в воздух в ближайшее время, уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин внимательно следит за ситуацией с совершившим жесткую посадку вертолетом президента Ирана.

Вертолеты и 60 спасателей по поручению главы государства подключатся к операции по поиску, сообщал представитель Кремля Дмитрий Песков.