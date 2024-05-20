Песков: Путин следит за ситуацией в Иране

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Песков заявил, что президент России владеет ситуацией в Иране

Президент России Владимир Путин внимательно следит за ситуацией с совершившим жесткую посадку вертолетом президента Ирана, сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

«Вертолеты и 60 спасателей по поручению Путина подключатся к операции по поиску совершившего жесткую посадку вертолета в Иране», — добавил пресс-секретарь главы государства.

Борт Ми-171 с президентом Ирана Ибрагимом Раиси и главой МИД Хосейном Амиром Абдулахияном потерпел крушение в регионе Восточного Азербайджана в воскресенье днем.

Информация о якобы обнаружении вертолета президента не подтвердилась, как и данные о выходе на связь одного из членов делегации.