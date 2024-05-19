Спасатели нашли упавший вертолет президента Ирана Раиси

сегодня в 21:17

Ранее был установлен контакт с двумя пассажирами вертолета президента Ирана, сообщало агентство IRNA.

Духовный лидер Ирана Али Хаменеи выразил надежду, что президент страны Ибрагим Раиси жив. Он призвал молиться за него.

Помощь Ирану в связи с жесткой посадкой вертолета президента предложили Азербайджан и Ирак.

Вертолет, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси и главу МИД исламской республики Хосейна Амира Абдоллахияна, ранее совершил жесткую посадку в труднодоступном районе села Узи.