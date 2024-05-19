Участник делегации Раиси вышел на связь
Имам города Тебриз и участник делегации Раиси вышел на связь
Пятничный имам города Тебриз и участник делегации президента Ирана Ибрагима Раиси вышел на связь после крушения вертолета, пишет RT.
Он дважды выходил на связь и жаловался на плохое самочувствие, сообщил агентству Tasnimзамглавы МИД Ирана.
Имам добавил, что звук сирены скорой помощи.
Ранее сообщалось, что военные Ирана направились к точно установленному месту аварии вертолета президента Ирана Ибрагима Раиси.
Его борт потерпел крушение в регионе Восточного Азербайджана в воскресенье днем.
Сообщалось об обнаружении вертолета президента, но эта и информация опровергалась.