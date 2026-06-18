22 июня 1941 года — это дата, известная каждому гражданину нашей Родины от мала до велика. В этот день Германия, ведомая нацистскими вождями, и ее союзники без объявления войны вероломно вторглись на территорию Советского Союза, сообщил РИАМО политолог, член экспертного клуба «Дигория», автор Валдайского клуба Матвей Киселев.

«На стороне душегубов выступили не только итальянцы, исповедовавшие в те годы фашизм, но и армии Румынии, Венгрии, Финляндии, а также добровольческие формирования из Словакии, Хорватии, Испании, Норвегии, Дании и других европейских стран. Эта „коалиция желающих“, движимая идеологией превосходства и жаждой передела мира, поставила своей целью физическое истребление всего русского», — заявил Киселев.

По его словам, сегодня, спустя 85 лет, можно констатировать, что ряд европейских стран сохраняют историческую преемственность. Те же европейские государства вновь находятся в авангарде русофобской политики, заявляя о необходимости принести страдания русскому народу. Германия, претендующая на лидерство в Европейском союзе, последовательно проводит курс на военно-политическую эскалацию с Россией. Италия, Венгрия, Румыния, Финляндия, страны Прибалтики, Норвегия и Дания вновь входят в военную орбиту государственного образования, которое ставит своей единственной целью нанесение стратегического поражения России, не считаясь с последствиями.

«Чутко оберегая историческую память о том подвиге, мы не только воздаем почести павшим героям, но и отчетливо понимаем, с кем мы сегодня имеем дело. Нынешние архитекторы русофобии не утруждают себя изобретательностью, от того и действуют по тем же лекалам, что и их предшественники восемь десятилетий назад. Разница лишь в том, что сегодня Россия лучше осведомлена об истинной личине своих визави», — заключил политолог.

22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война, унесшая жизни почти 27 млн человек. Это самый кровопролитный и страшный военный конфликт в истории страны. Сейчас 22 июня — День памяти и скорби. В эту дату скорбят по тем, кто ценой собственной жизни защитил свободу Отечества.

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