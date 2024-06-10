Вице-президент Малави Саулос Чилима был на борту пропавшего с радаров самолета

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Президент Малави Чаквера отменил полет после пропажи с радаров самолета с Чилима

На борту пропавшего с экранов радаров самолета кроме вице-президента Малави Саулоса Чилимы находились еще девять человек, сообщает Telegram-канал SHOT .

Воздушное судно перестало выходить на связь после взлета в столице Малави Лилонгве. Вместе с вице-премьером летела его жена и ряд должностных лиц из партии Чилимы «Объединенное движение за трансформацию».

Президент Малави Лазарус Чаквера, узнав о пропавшем с радаров самолете, сразу отменил свой запланированный рейс на Багамы. Оперативные службы делают все, чтобы найти потерявшийся борт.

Администрация президента подтверждает факт пропажи самолета и отмены президентом Лазарусом Чаквера его запланированной поездки на Багамы и в Швейцарию.

В начале года с радаров пропал самолет, летевший из Индии в Москву. На борту частного судна находились двое россиян.