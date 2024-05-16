Вице-премьер Словакии: Фицо выживет

Премьер Словакии Фицо находится вне угрозы смерти после совершенного на него в среду покушения, заявил вице-премьер республики Томаш Тараба в интервью британской вещательной корпорации Би-би-си. Его слова цитирует ТАСС .

«Я думаю, что в конце концов он выживет. Он не находится в опасной для жизни ситуации в настоящий момент», — отметил чиновник.

Тараба подчеркнул, что операция Фицо прошла удачно.

Ранее напавший на Фицо писатель Юрай Цинтула сообщил, что отрицал политику государства, это послужило мотивом покушения.

Цинтула произвел в Фицо несколько выстрелов на улице после окончания выездного заседания кабмина страны 15 мая.

Ранее Владимир Путин направил президенту Словацкой Республики Зузане Чапутовой слова поддержки и сожаления в адрес Фицо.