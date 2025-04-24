В скандально известной московской школе назначили нового директора

В московской школе № 2120 назначили нового директора — Наталию Файдюк. Работу руководителя скандально известного образовательного учреждения будут курировать в департаменте образования, сообщает Mash .

Нового директора назначили через сутки после отстранения от должности Дмитрия Ланщикова. Департамент образования выслушал жалобы родителей на ситуацию в школе. Они рассказали об антисанитарии, постоянных драках и равнодушии администрации.

Последний вопиющий инцидент произошел 21 апреля. Два 15-летних подростка жестоко избили восьмиклассника из-за неформального стиля одежды. У него диагностировали перелом челюсти и сотрясение мозга. Ребенок до сих пор в больнице, а на ситуацию обратила внимание глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина.

По итогам внутренней проверки подростков отчислили из образовательного учреждения. Нападавших арестовали, им грозит до пяти лет лишения свободы.

Файдюк — опытный педагог и управленец. Ранее работала директором школы № 2065. Работу нового руководителя будут первое время контролировать в департаменте образования.