Кирющенко фигурирует в деле «Русского добровольческого корпуса»*

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Сын режиссера «Моей прекрасной няни» объявлен в розыск за терроризм

Правоохранительные органы России объявили в федеральный розыск 50-летнего Василия Кирющенко* — сына режиссёра популярного сериала «Моя прекрасная няня» и одного из лидеров запрещённого «Русского добровольческого корпуса»**, сообщает РИА Новости .

На него заведены уголовные дела по статьям о призывах к терроризму и организации деятельности террористического формирования.

По данным следствия, Кирющенко* с 2022 года участвует в деятельности РДК** — объединения российских перебежчиков, воюющих на стороне Украины. В июне 2025 года его внесли в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Этот случай стал одним из самых резонансных примеров участия российских граждан в боевых действиях против собственной страны.

*Признан террористом и экстремистом в РФ

**Запрещённая в России террористическая организация