Власти Москвы отреагировали на жестокое избиение ученика в школе № 2120

Власти Москвы взяли на контроль ситуацию в школе, где жестоко избили ученика

Департамент образования и науки Москвы расценивает нападение на ученика в столичной школе № 2120 как жестокий акт насилия. Ситуация в учебном заведении поставлена на особый контроль, сообщила пресс-служба департамента.

«Подобное проявление агрессии совершенно недопустимо, не имеет оправдания и повлечет за собой последствия для виновных в рамках закона», — заявили власти.

Департамент создал специальную комиссию для внутренней проверки в школе и сотрудничает с силовыми структурами, расследующими избиение ребенка. В отношении виновных в нападении подростков и персонала школы будут приняты меры.

Ранее об избиении ребенка в московской школе № 2120 рассказала глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Со ссылкой на учеников и родителей она заявляла, что там двое подростков-мигрантов поколотили восьмиклассника и сломали ему челюсть. По некоторым данным, на юношу могли напасть из-за его внешнего вида.