В разгар геополитической напряженности бразильский боец смешанных единоборств Вальтер Уокер устроил настоящий политический перфоманс на турнире UFC в США, пишет газета «Известия» .

Спортсмен вышел на бой под звуки легендарной песни «Матушка Земля», а после досрочной победы над американцем Кеннеди Нзечукву обратился к публике на русском языке.

«Я люблю Россию! Россия — это мой дом!» — эмоционально заявил Уокер, завершив поединок болевым приемом уже в первом раунде.

Боец, известный своей эксцентричностью, объяснил свой выбор тем, что значительную часть подготовки провел в российских клубах, где перенял не только технику, но и любовь к местной культуре. Его тренерский штаб включает специалистов из Дагестана.

В 2019 году он переехал в Россию — живёт в подмосковном Ромашково и тренируется в Москве. Уокер женат на россиянке, у него есть дочь, которая каждый день поет эту песню.