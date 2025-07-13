Визит президента Франции Эммануэля Макрона обернулся скандалом после того, как он предложил передать Британии знаменитый гобелен из Байё, пишут британские СМИ.

Этот средневековый артефакт, изображающий завоевание Англии норманнами в 1066 году, был воспринят британскими СМИ как символический удар по национальной гордости. Daily Express в язвительном тоне заявила, что «король Этельстан никогда бы не потерпел такого унижения», обвинив французского лидера в сознательном обострении миграционного кризиса.

На фоне рекордного числа нелегалов, пересекших Ла-Манш (свыше 20 тысяч с начала года), бывший премьер Борис Джонсон назвал Макрона «архитектором кризиса», якобы использующим мигрантов как «ударные отряды» против Brexit. Правопопулистская партия Reform UK требует объявить в проливе ЧП, в то время как правительство Кира Стармера ограничивается расплывчатыми обещаниями.

Ирония истории: гобелен, ставший яблоком раздора, изображает последнее успешное вторжение в Британию. Сегодня, почти через тысячу лет, страна вновь чувствует себя осажденной — но теперь не норманнскими рыцарями, а потоками мигрантов, привлеченных щедрыми соцгарантиями.

Пока британские власти ежедневно тратят миллионы на их содержание, этот визит показал: постбрекситская Британия все еще ищет свое место в новой европейской реальности.