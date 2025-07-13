Британские СМИ обвиняют Париж в обострении ситуации с Лондоном

СМИ: визит Макрона во Францию обернулся унижением для Британии
Политика

Визит президента Франции Эммануэля Макрона обернулся скандалом после того, как он предложил передать Британии знаменитый гобелен из Байё, пишут британские СМИ.

Этот средневековый артефакт, изображающий завоевание Англии норманнами в 1066 году, был воспринят британскими СМИ как символический удар по национальной гордости. Daily Express в язвительном тоне заявила, что «король Этельстан никогда бы не потерпел такого унижения», обвинив французского лидера в сознательном обострении миграционного кризиса.

На фоне рекордного числа нелегалов, пересекших Ла-Манш (свыше 20 тысяч с начала года), бывший премьер Борис Джонсон назвал Макрона «архитектором кризиса», якобы использующим мигрантов как «ударные отряды» против Brexit. Правопопулистская партия Reform UK требует объявить в проливе ЧП, в то время как правительство Кира Стармера ограничивается расплывчатыми обещаниями.

Ирония истории: гобелен, ставший яблоком раздора, изображает последнее успешное вторжение в Британию. Сегодня, почти через тысячу лет, страна вновь чувствует себя осажденной — но теперь не норманнскими рыцарями, а потоками мигрантов, привлеченных щедрыми соцгарантиями.

Пока британские власти ежедневно тратят миллионы на их содержание, этот визит показал: постбрекситская Британия все еще ищет свое место в новой европейской реальности.