Подростков, сломавших восьмикласснику челюсть, отчислили из школы в Новой Москве

Администрация школы № 2120 в Новой Москве отреагировала на конфликт подростков, в ходе которого двое мальчиков жестоко избили и сломали челюсть 14-летнему восьмикласснику. По итогам внутренней проверки подростков отчислили из образовательного учреждения, об этом РИАМО сообщили в школе.

«Школа № 2120 инициировала проведение внеочередного заседания комиссии по делам несовершеннолетних, на котором было принято решение об исключении виновных в избиении восьмиклассника. Приказы об отчислении школьников уже подписаны директором школы», — говорится в сообщении.

Предварительно известно, что конфликт между детьми произошел во время перемены между уроками. Двое юношей жестоко били, в том числе ногами по лицу восьмиклассника, который, по словам других детей, захлебывался собственной кровью. Происшествие случилось 21 апреля.

По данным Mash, оба 15-летних подростка, участвовавшие в избиении, — граждане России, им грозит до пяти лет лишения свободы.

Новость о ЧП быстро распространилась в Сети. Власти Москвы отреагировали на ситуацию и взяли на контроль ход разбирательства.