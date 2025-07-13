Российские войска продвинулись на 3 км в Днепропетровской области

По данным военного эксперта Андрея Марочко, российские подразделения углубились на 3 километра в оборону ВСУ в Днепропетровской области, сообщает ТАСС.

Украинская сторона экстренно возводит оборонительные сооружения и устанавливает минные заграждения, чтобы сдержать продвижение.

«Уже заметна активность украинских инженерных служб, которые пытаются создать заграждения на пути нашего наступления», — сообщил Марочко. Он отметил, что успешные действия в этом направлении позволят обойти укреплённые позиции ВСУ на западе ДНР.

Эксперт подчеркнул преимущества данного участка фронта с более выгодным рельефом местности, что создаёт условия для эффективного маневра. По его словам, это наступление способствует ускорению освобождения территории Донецкой Народной Республики.