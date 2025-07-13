Двое детей погибли под завалами в песчаном карьере в Забайкалье

В Забайкальском крае в заброшенном карьере погибли двое детей, их засыпало грунтом, сообщили в пресс-службе регионального СК.

Четверо детей играли без присмотра взрослых на территории заброшенного песчаного карьера возле села Малет. В результате внезапного обвала грунта 11-летняя девочка и 10-летний мальчик оказались полностью засыпанными и погибли на месте.

Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по факту трагедии. Следователи допрашивают родителей погибших детей, изучают обстановку в семьях и проверяют, почему опасный объект оставался доступным для детей.

На кадрах с места происшествия, опубликованных СУ СК России по Забайкальскому краю, видны масштабы обрушения и работы спасателей. Местные жители сообщают, что карьер давно представлял угрозу, но не был должным образом огорожен или засыпан.