Директора школы № 2120 освободили от должности после происшествия со школьником

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Директора школы № 2120 уволили вслед за исключением виновных в избиении ребенка

Департамент образования и науки Москвы по итогам встречи с родительским сообществом школы № 2120 принял решение 22 апреля об освобождении директора школы от занимаемой им должности, сообщает пресс-служба ведомства.

23 апреля в департаменте пройдет встреча с управляющим советом школы и инициативной группой родителей, на которой начнется разработка плана по восстановлению благоприятной атмосферы и усилению воспитательной работы в школе.

Ранее школа № 2120 инициировала проведение внеочередного заседания комиссии по делам несовершеннолетних, на котором было принято решение об исключении виновных в избиении восьмиклассника. Их отчислили из образовательного учреждения.

Первой об избиении ребенка в московской школе № 2120 рассказала глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Двое подростков-мигрантов поколотили восьмиклассника и сломали ему челюсть.

Согласно имеющимся сведением, почвой для начала конфликта стал внешний вид школьника.