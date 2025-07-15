Сенатор Пушков: Трамп хочет показать нежелание ухудшать отношения с Россией

Американский президент Дональд Трамп всячески пытается показать, что хочет улучшить отношения с Россией, но его действия противоречат этому. Соответствующее заявление в своем Telegram-канале сделал член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков.

В понедельник, после разговора с главой НАТО Марком Рютте, Трамп пообещал Украине 17 комплексов Patriot от какой-то страны, которой они сейчас не нужны. Но при этом он не уточнил, о полных комплексах идет речь или о чем-то другом. Министерство обороны США тоже не смогло прояснить этот вопрос российским журналистам.

По мнению Пушкова, такая военная помощь Украине только ухудшает российско-американские отношения, несмотря на заявления Трампа о желании их улучшить. Трамп также опроверг сообщения, что якобы не соглашался в разговоре с украинским лидером Владимиром Зеленским на то, чтобы Киев атаковал Москву и Санкт-Петербург.

«Трамп попытался таким образом опровергнуть им сказанное либо показать, что он такого не говорил. Он также исключил поставки Украине ракет JASSM с дальностью действия от 300 до 900 километров. Явно хочет показать, что не хочет резкой эскалации в отношениях с Москвой. Но объективно его последние заявления и обещания новой военной помощи Украине толкают ситуацию в направлении нарастания напряженности», — написал Пушков.

Ранее американский лидер Дональд Трамп поставил ультиматум в 50 дней для России и Украины, чтобы они заключили сделку о мире. В противном случае против Москвы и ее торговых партнеров будут введены вторичные санкции.