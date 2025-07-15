В Хельсинки пьяный мужчина угнал автобус вместе с пассажирами

В Хельсинки у станции метро Mellunmäki нетрезвый мужчина угнал автобус вместе с пассажирами. В это время водитель отошел на перерыв, сообщает РБК со ссылкой на Helsingin Sanomat.

Инцидент произошел у станции метро Mellunmäki на востоке города. В автобусе во время угона находились 2 пассажира. Через какое-то время полиция увидела, как автобус проезжал по мосту. При этом угонщик не отреагировал на требования остановиться и направился в центр Хельсинки.

Мужчину все-таки удалось остановить. Теперь ему грозит наказание за вождение в пьяном виде без прав и создание угрозы безопасности дорожного движения.

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