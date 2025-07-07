Россиянин попытался продать угнанный велосипед полицейскому

Житель Санкт-Петербурга угнал велосипед и попытался продать его прохожим, одним из которых оказался полицейский. В итоге ранее судимого мужчину увезли в отделение и задержали, он стал фигурантом уголовного дела, сообщает «МК в Санкт-Петербурге» со ссылкой на пресс-службу городской прокуратуры.

Следствие считает, что 35-летний петербуржец совершил кражу днем 27 мая. Он зашел в парадную на улице Манчестерской и похитил велосипед стоимостью 20 000 рублей. Подозреваемый угнал колесное средство и покатался на нем, после чего попытался продать его прохожим.

Одним из несостоявшихся «клиентов» мужчины оказался сотрудник полиции, который доставил горожанина в участок. Уже в отделении злоумышленник признался, что своровал велосипед и решил заработать на его продаже.

По факту кражи возбуждено уголовное дело, материалы которого уже переданы в суд.