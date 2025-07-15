Россиянка сделала операцию на грудь и в скором времени узнала, что беременна

Жительница Сочи долго боролась с бесплодием. Россиянка сделала себе подтяжку груди и спустя несколько дней узнала, что беременна, сообщает SHOT .

Отмечается, что 25-летняя Диана за последние 2 года сбросила 60 килограмм и решилась на операцию груди.

Во время тяжелой реабилитации девушка заметила задержку цикла, однако врачи сказали, что это нормальная реакция организма на хирургическое вмешательство.

Операция была проведена на пятой неделе и эмбрион вместе с девушкой перенес наркоз, хирургическое вмешательство и прием антибиотиков, которые в своем большинстве нельзя принимать при беременности.

По словам врача, в таком случае при хирургическом вмешательстве есть риск тератогенного воздействия, ведь на пятой неделе беременности формируются основные органы плода.

Несмотря на это беременность Дианы развивается благополучно, скрининг не выявил отклонений.

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