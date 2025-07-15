Трамп: Индонезия предоставила США доступ к своему рынку

«У нас есть полный доступ к Индонезии — ко всему», — написал он в соцсети Truth Social.

Глава Белого дома отметил, что Индонезия обладает мощными позициями в производстве меди.

«…, но у нас будет полный доступ ко всем секторам, и мы не будем платить никаких тарифов», — рассказал Трамп.

По его словам, товары из Индонезии при ввозе в Соединенные Штаты будут облагаться пошлиной в размере 19%.

Ранее сообщалось, что французские производители сыров и вин бьют тревогу в преддверии возможного введения 30-процентных пошлин на импорт из ЕС, о которых заявил президент США Дональд Трамп.