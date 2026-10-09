Производство на заводе Tenet в Калуге остановили после атаки БПЛА

Автомобильный завод марки Tenet в Калуге временно прекратил производственную деятельность для обеспечения безопасности персонала и ликвидации последствий атаки БПЛА ВСУ. Об этом сообщает « Интерфакс » со ссылкой на пресс-службу холдинга АГР.

В ходе отражения налета на региональную инфраструктуру на площадку предприятия упали фрагменты сбитого беспилотника. На территории возник пожар. Его оперативно потушили.

Среди работников есть пострадавшие. Им оказали медпомощь.

Руководство завода экстренно эвакуировало персонал. На объекте продолжаются оперативные восстановительные мероприятия.

Бывшее предприятие концерна Volkswagen в индустриальном парке «Грабцево» сейчас контролируется компанией «АГР» (AGR Automotive Group). Оно выпускает автомобили Tenet по полному циклу в партнерстве с китайским партнером Defetoo.

Мощность завода рассчитана на выпуск до 225 тыс. машин ежегодно. Марка Tenet занимает прочные позиции на российском рынке, входя в топ-3 по продажам. За девять месяцев 2026 года в РФ было реализовано 101,1 тыс. автомобилей бренда, что обеспечило ему долю рынка в 10,5%.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.