Французские сыроделы и виноделы в панике из-за пошлин Трампа

Французские производители сыров и вин бьют тревогу в преддверии возможного введения 30-процентных пошлин на импорт из ЕС, о которых заявил президент США Дональд Трамп, сообщает газета «Известия» .

По данным Reuters, новые меры, которые могут вступить в силу уже 1 августа, грозят серьезными убытками для ключевых отраслей французского агропрома.

«Для молочной промышленности это настоящий шок — американский рынок крайне важен для нас. Складывается новая реальность, и вряд ли эти ограничения окажутся временными», — заявил Франсуа-Ксавье Уард, глава Национальной федерации молочной промышленности Франции (FNIL).

По его словам, страна ежегодно экспортирует в США молочной продукции на 350 млн евро, включая такие знаменитые сыры, как бри, а также йогурты и сливочное масло. Сектор может потерять сотни миллионов евро доходов.

Жан-Франсуа Луазо, президент Ассоциации национальной пищевой промышленности (ANIA), назвал потенциальные пошлины «катастрофой» для французских производителей. Особую тревогу вызывает то, что почти половина продукции местных сыроваров идет на экспорт, и США являются одним из ключевых рынков сбыта.

Угроза Трампа ввести высокие тарифы — часть его торговой политики, направленной на защиту американских производителей. Однако для Франции, где агропромышленный сектор остается важной частью экономики, такие меры могут обернуться значительными финансовыми потерями и необходимостью срочно искать альтернативные рынки. В отрасли уже звучат призывы к правительству и ЕС подготовить ответные меры поддержки.