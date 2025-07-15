В Подмосковье продолжается кампания по подбору педагогов к новому учебному году

Подготовка образовательных учреждений Московской области к новому учебному году включает в себя ежегодное плановое обновление педагогических кадров. На данный момент в школах региона открыты вакансии на 1 296 ставок учителей, в том числе по направлениям с традиционно высоким спросом — математика, русский и английский языки, начальные классы. Вместе с этим 1 259 учителей уже подобрали, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

О дефиците кадров речь не идет. Летом проводится ежегодная кампания, связанная с естественным процессом обновления: педагоги выходят на пенсию, меняют место жительства или переходят на другую работу. Ежегодно большинство увольнений приходится на летний период: в Московской области специалисты уходят с работы во время перерыва на летние каникулы — чтобы не создавать трудности для обучения детей.

Потребность в новых специалистах также обусловлена активным развитием образовательной инфраструктуры региона. Только в первой половине 2025 года в Подмосковье открыли три школы на 3300 мест. К 1 сентября планируется ввести в эксплуатацию ещё 23 школы в новых жилых районах — они обеспечат 19 тысяч учебных мест. Также завершается капитальный ремонт 57 школ на 30,3 тысячи мест. До конца года будет открыто еще шесть школ. Всего в 2025 году в регионе появится 70 новых объектов образования.

«Мы не только восполняем освободившиеся вакансии, но и усиливаем педагогические коллективы новых школ. Кроме того, часть набора направлена на снижение учебной нагрузки действующих учителей — это один из наших приоритетов», — подчеркнули в ведомстве.

В некоторых муниципалитетах, таких как Сергиев Посад, Клин, Талдом, Кашира и Можайск, подбор педагогов действительно идет сложнее. Для каждого округа разрабатываются индивидуальные решения, и работа по укомплектованию ведется Центром развития карьеры в постоянном взаимодействии с муниципалитетами.

По итогам 2024/25 учебного года укомплектованность учительскими кадрами в школах региона составила 99,8%. В пресс-службе Министерства образования региона отмечают, что Московская область сохраняет устойчивую систему подготовки и привлечения педагогов, благодаря чему школы региона будут готовы к старту нового учебного года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что одна из важнейших задач — поиск учителей для работы в школах.

«За эти годы мы построили большое количество школ и стараемся наполнить их не только оборудованием, компьютерами, интерактивными досками, робототехникой, но и решить важнейший вопрос — наша задача: настойчиво искать учителей, преподавателей», — отметил Воробьев.