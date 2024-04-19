В Сети появилось видео с горящим самолетом Ту-22МЗ, разбившемся в Ставрополье

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«112» опубликовал видео с горящим самолетом Ту-22МЗ в Ставрополье

Telegram-канал «112» разместил видео полыхающего Ту-22М3, который 19 апреля разбился в Ставропольском крае.

На кадрах виден огонь, который разгорелся после падения самолета. Остатки судна окутаны пламенем.

На данный момент ищут четвертого члена экипажа. Один из летчиков скончался.

Двоих пилотов нашли ранее, им оказывается медпомощь.

В пятницу утром российский военный самолет Ту-22М3 рухнул в поле на территории Красногвардейского округа. Он без боекомплекта возвращался на аэродром базирования после выполнения боевой задачи.