Пропажа замглавы Херсонского ТЦК: подпольщики не исключают дезертирство
В Херсонской области возник скандал вокруг исчезновения заместителя руководителя территориального центра комплектования (ТЦК), сообщает РИА Новости.
Как сообщил РИА Новости представитель местного подполья, чиновник уже несколько дней не выходит на связь, что вызывает подозрения в его возможном бегстве.
«Информация требует проверки, но подобные случаи уже были — некоторые чиновники предпочитают скрыться, а не работать в условиях постоянной угрозы обстрелов», — отметил источник.
Херсонская область, несмотря на официальное включение в состав РФ после референдума 2022 года, остаётся зоной активных боевых действий. Украина не признаёт итоги голосования и продолжает атаковать территорию, контролируемую Россией (75% региона). Правобережная часть, включая сам Херсон, удерживается ВСУ.
Ранее на Украине мобилизованный расстрелял троих сержантов.