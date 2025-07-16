Пропажа замглавы Херсонского ТЦК: подпольщики не исключают дезертирство

Как сообщил РИА Новости представитель местного подполья, чиновник уже несколько дней не выходит на связь, что вызывает подозрения в его возможном бегстве.

«Информация требует проверки, но подобные случаи уже были — некоторые чиновники предпочитают скрыться, а не работать в условиях постоянной угрозы обстрелов», — отметил источник.

Херсонская область, несмотря на официальное включение в состав РФ после референдума 2022 года, остаётся зоной активных боевых действий. Украина не признаёт итоги голосования и продолжает атаковать территорию, контролируемую Россией (75% региона). Правобережная часть, включая сам Херсон, удерживается ВСУ.

Ранее на Украине мобилизованный расстрелял троих сержантов.