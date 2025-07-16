В Черниговской области произошло ЧП в учебном центре ВСУ — мобилизованный солдат открыл стрельбу по сержантам, сообщил депутат украинской Рады Артем Дмитрук.

Инцидент случился во время учебных стрельб возле поселка Гончаровское, где курсант воинской части А3321 неожиданно привел автомат в боевое положение и начал стрелять.

По предварительным данным, в результате инцидента погибли двое сержантов-инструкторов. Мотивы стрелка пока не установлены — следствие рассматривает все возможные версии, включая конфликт во время обучения и психологическое состояние мобилизованного.

Этот случай произошел на фоне заявлений о массовом дезертирстве в украинской армии. Ранее главный сержант Антон Черный сообщал, что до 70% мобилизованных сбегают из учебных центров по различным причинам.