Детское ожирение в США: эпидемия набирает обороты

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Число детей с тяжелой формой ожирения в США выросло в 3,5 раза за 15 лет

Согласно последним исследованиям, в США наблюдается тревожная тенденция роста детского ожирения. С 2008 года число детей с тяжёлой формой этого заболевания увеличилось более чем втрое, достигнув в 2023 году 1% среди детей от 2 до 18 лет, сообщает Bloomberg .

Общий уровень ожирения среди несовершеннолетних вырос с 19% до 23% за тот же период. Особенно остро проблема стоит среди афроамериканских подростков, где показатели значительно превышают средние значения.

Доктор Филипп Хартманн, руководитель исследования, подчеркивает необходимость срочных мер, так как полученные данные указывают на критическую ситуацию, требующую пересмотра подходов к лечению.

«Для таких пациентов может быть оправдано раннее назначение препаратов для снижения веса», — отметил специалист.

Эксперты связывают сложившуюся ситуацию с изменениями в образе жизни, питании и социально-экономическими факторами. Особое внимание уделяется необходимости комплексного подхода, включающего не только медикаментозное лечение, но и профилактические программы, направленные на формирование здоровых привычек с раннего возраста.