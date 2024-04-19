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Двоих летчиков из рухнувшего Ту-22М3 доставили в медучреждения Ставрополья

Двое летчиков с военного самолета, упавшего в Ставропольском крае, доставлены в местные медучреждения, им оказывают всю необходимую помощь, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров в своем Telegram-канале.

Он добавил, что с места ЧП был эвакуирован живым третий летчик, четвертого члена экипажа сейчас ищут.

В пятницу утром российский военный самолет Ту-22М3 рухнул в поле на территории Красногвардейского округа. На месте происшествия работают все оперативные службы.

Как сообщает Mash со ссылкой на Минобороны РФ, самолет без боекомплекта возвращался на аэродром базирования после выполнения боевой задачи.