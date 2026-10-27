Более 150 будущих педагогов обсудили работу в школах Подмосковья

Студенты педагогических специальностей Государственного университета просвещения 26 октября приняли участие в конференции «Старт карьеры в образовании | Московская область». Участникам рассказали о трудоустройстве и поддержке начинающих учителей, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Конференция «Старт карьеры в образовании | Московская область» собрала более 150 студентов Государственного университета просвещения. Центр развития карьеры Московской области организовал встречу в рамках соглашения о сотрудничестве и содействии трудоустройству выпускников.

Представители центра представили систему перехода «вуз — школа». Центр отслеживает кадровые потребности образовательных организаций, ведет единую базу вакансий и сотрудничает с 19 профильными вузами страны. Будущих педагогов сопровождают от подачи заявки на вакансию до адаптации на рабочем месте. Это помогает студентам заранее знакомиться с предложениями работодателей и планировать профессиональное развитие.

Участникам рассказали о региональных и муниципальных мерах поддержки начинающих учителей, профессиональных конкурсах и возможностях освоения современных образовательных методик. В Подмосковье работают более 830 муниципальных образовательных комплексов, где трудятся свыше 53 тыс. педагогов.

Выпускница университета, победительница регионального конкурса «ТОП-100» Анна Радашкевич поделилась практическим опытом. В 2025 году она начала работать в образовательном центре «Старт» имени К. Д. Ушинского в Ленинском городском округе. Она рассказала о первых шагах в профессии, организации учебного процесса и взаимодействии с учениками. По ее словам, начинающему учителю важно не только применять знания из вуза, но и учиться решать повседневные педагогические задачи.

В Московской области продолжают строить школы с исследовательскими лабораториями, IT-полигонами и студиями проектного творчества. Актуальные вакансии образовательных организаций региона доступны на портале rabota-v-shkole.ru.

По нацпроекту «Кадры» в кадровых центрах «Работа России» есть предложения для самых разных специалистов. Там помогут выбрать профессию, подготовиться к собеседованию и найти подходящую вакансию. Россиянам доступно бесплатное переобучение по востребованным специальностям, в том числе цифровым.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил решить вопрос с нехваткой учителей.

«Мы открываем много школ, и у нас значительно растет контингент, плюс, получается, что дефицит кадров мы ощущаем во все больших и больших направлениях нашей работы», — добавил глава региона.