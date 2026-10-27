«Делите ответственность»: психолог — о роли дедушек и бабушек в воспитании

Роль в воспитании детей у мужчин и женщин несколько разная. Переживать о том, чему внука научит дедушка, не стоит, сообщил РИАМО кандидат педагогических наук, психолог Павел Решетов.

«Мужчина, в том числе дедушка, должен учить ребенка именно мужественности, терпеливости, умению отстаивать свои границы, терпеть боль, быть выносливым, преодолевать трудности. А вот быть чувственным, внимательным, делиться своими вопросами, этому должны учить мамы и бабушки», — рассказал Решетов.

Он подчеркнул, что в этом случае нужно разделять ответственность. Не стоит перекладывать на дедушек обязанность учить внука проявлять эмоции.

«Давайте просто разделим эту ответственность между мужчинами и женщинами, каждому свое», — подытожил эксперт.

Добрый семейный праздник — День бабушек и дедушек — отмечают 28 октября в России и более чем в 30 странах мира. Он был учрежден в 2009 году по решению общественных организаций и цветочных компаний, которые решили продолжить традицию чествования старшего поколения.

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