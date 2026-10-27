Дерматовенеролог из Люберец объяснила пользу увлажнения воздуха зимой

Отопление снижает влажность в помещениях, из-за чего кожа быстрее теряет влагу. Могут появиться сухость, стянутость, шелушение и зуд. Комфортный микроклимат помогает уменьшить воздействие сухого воздуха на кожу.

В жилых помещениях рекомендуется поддерживать влажность на уровне 40–60%. Превышать этот показатель не стоит: высокая влажность способствует появлению плесени и размножению пылевых клещей. Контролировать работу увлажнителя лучше с помощью гигрометра.

«Увлажнитель не нужно держать включенным круглосуточно. Ориентироваться следует не на время его работы, а на показатели влажности в помещении. Важно также регулярно менять воду и очищать резервуар по инструкции, поскольку при неправильном уходе внутри прибора могут накапливаться загрязнения и микроорганизмы», — рассказала врач-дерматовенеролог Люберецкого филиала Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера Евгения Алимова.

Сам по себе увлажнитель не решает проблему сухости кожи. В отопительный сезон стоит избегать слишком горячей воды, выбирать мягкие средства для очищения и наносить увлажняющий крем после умывания или душа.

Если сухость сохраняется, сопровождается сильным зудом, покраснением, трещинами или высыпаниями, следует обратиться к врачу-дерматовенерологу. Эти симптомы могут быть связаны не только с сухим воздухом, но и с заболеваниями кожи.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что промахов не должно быть допущено при включении отопления в Подмосковье.

«Традиционно этот процесс (включение отопления — ред.) занимает определенный период. Понятна нервозность людей, у которых что-то завоздушило, что-то не открылось», — сказал Воробьев.