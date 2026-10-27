Дерматовенеролог из Люберец объяснила пользу увлажнения воздуха зимой
Фото - © Пресс-секретарь ГБУЗ Московской области «МОККВД»
Врач-дерматовенеролог Люберецкого филиала Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера Евгения Алимова рассказала, как увлажнение воздуха помогает коже в отопительный сезон, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Отопление снижает влажность в помещениях, из-за чего кожа быстрее теряет влагу. Могут появиться сухость, стянутость, шелушение и зуд. Комфортный микроклимат помогает уменьшить воздействие сухого воздуха на кожу.
В жилых помещениях рекомендуется поддерживать влажность на уровне 40–60%. Превышать этот показатель не стоит: высокая влажность способствует появлению плесени и размножению пылевых клещей. Контролировать работу увлажнителя лучше с помощью гигрометра.
«Увлажнитель не нужно держать включенным круглосуточно. Ориентироваться следует не на время его работы, а на показатели влажности в помещении. Важно также регулярно менять воду и очищать резервуар по инструкции, поскольку при неправильном уходе внутри прибора могут накапливаться загрязнения и микроорганизмы», — рассказала врач-дерматовенеролог Люберецкого филиала Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера Евгения Алимова.
Сам по себе увлажнитель не решает проблему сухости кожи. В отопительный сезон стоит избегать слишком горячей воды, выбирать мягкие средства для очищения и наносить увлажняющий крем после умывания или душа.
Если сухость сохраняется, сопровождается сильным зудом, покраснением, трещинами или высыпаниями, следует обратиться к врачу-дерматовенерологу. Эти симптомы могут быть связаны не только с сухим воздухом, но и с заболеваниями кожи.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что промахов не должно быть допущено при включении отопления в Подмосковье.
«Традиционно этот процесс (включение отопления — ред.) занимает определенный период. Понятна нервозность людей, у которых что-то завоздушило, что-то не открылось», — сказал Воробьев.