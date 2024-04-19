Губернатор Владимиров: член экипажа разбившегося на Ставрополье Ту-22МЗ погиб

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Член экипажа скончался в результате падения военного самолета в Красногвардейском округе Ставропольского края, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.

В своем Telegram-канале глава региона выразил соболезнования родным и близким погибшего.

На данный момент продолжаются поиски четвертого летчика.

В пятницу утром российский военный самолет Ту-22М3 рухнул в поле на территории Красногвардейского округа. На месте происшествия работают все оперативные службы.

Как сообщает Mash со ссылкой на Минобороны РФ, самолет без боекомплекта возвращался на аэродром базирования после выполнения боевой задачи.

Двоих летчиков доставили в местные медучреждения, им оказывают всю необходимую помощь.