Трамп лично договорился с руководством компании Coca-Cola о сахаре
Трамп заставил Coca-Cola вернуть тростниковый сахар в США
Президент США Дональд Трамп шокировал потребителей заявлением о том, что лично договорился с руководством Coca-Cola о возвращении тростникового сахара в рецептуру напитков для американского рынка
«Я говорил с Coca-Cola об использовании настоящего тростникового сахара в США, и они согласились», — написал американский лидер в Truth Social
Этот шаг может положить конец многолетней практике использования кукурузного сиропа, который критиковали за вред для здоровья, отметил Трамп.
Особую иронию ситуации придаёт тот факт, что «Мексиканская Кола» с тростниковым сахаром давно стала культовым продуктом среди американских потребителей, вынужденных импортировать «настоящую» версию напитка.
В самой компании пока воздерживаются от официальных комментариев.