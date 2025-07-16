Трамп лично договорился с руководством компании Coca-Cola о сахаре

сегодня в 23:37

Президент США Дональд Трамп шокировал потребителей заявлением о том, что лично договорился с руководством Coca-Cola о возвращении тростникового сахара в рецептуру напитков для американского рынка

«Я говорил с Coca-Cola об использовании настоящего тростникового сахара в США, и они согласились», — написал американский лидер в Truth Social

Этот шаг может положить конец многолетней практике использования кукурузного сиропа, который критиковали за вред для здоровья, отметил Трамп.

Особую иронию ситуации придаёт тот факт, что «Мексиканская Кола» с тростниковым сахаром давно стала культовым продуктом среди американских потребителей, вынужденных импортировать «настоящую» версию напитка.

В самой компании пока воздерживаются от официальных комментариев.