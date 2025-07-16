Массовая поножовщина в Ясенево: 30 человек устроили бойню у поликлиники

В московском районе Ясенево на Литовском бульваре развернулось настоящее побоище с участием как минимум 30 человек, сообщает Mash .

По свидетельствам очевидцев, конфликт начался с перепалки между двумя группами мужчин, некоторые из которых были в масках. Ситуация быстро переросла в массовую драку с применением холодного оружия, светошумовых гранат и даже сигнальных ракет — одна из вспышек попала в человека.

На место оперативно прибыли наряды Росгвардии, полиции и бригады скорой помощи, но участники столкновения успели разбежаться. Правоохранительные органы сейчас устанавливают личности всех причастных к инциденту.

По предварительным данным, есть пострадавшие, но точное количество и степень тяжести травм не уточняются.